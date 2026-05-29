Η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ στο νότο της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου.

❗️In the Russian city of Yaroslavl, two tanks are burning at the 🇷🇺Yaroslavl-3 oil pumping station as a result of a 🇺🇦Ukrainian drone attack.



Also in 🇷🇺Temryuk on the Kuban, a fire broke out on the territory of an oil-loading port due to falling “debris.“ pic.twitter.com/0ROCXP2dYg — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 29, 2026

Στην ανακοίνωση της που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram αναφέρει ότι ένας αγωγός φυσικού αερίου στην αποβάθρα και αρκετά κτίρια πήραν φωτιά. Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές έχουν κατασβηστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.