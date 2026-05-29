Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ

Η Ουκρανία χτύπησε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τέμριουκ

Η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ στο νότο της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου.

Στην ανακοίνωση της που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram αναφέρει ότι ένας αγωγός φυσικού αερίου στην αποβάθρα και αρκετά κτίρια πήραν φωτιά. Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές έχουν κατασβηστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Φυσικό Αέριο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark