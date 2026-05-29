Ο Βασίλης Σπανούλης παραμένει ο βασικός στόχος του Άρη για τον πάγκο. Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, οι συζητήσεις προχωρούν σε καλό επίπεδο και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, όταν και ο Σπανούλης θα ανακοινώσει στους «κίτρινους» την απόφασή του. Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η απάντηση θα είναι θετική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται τριετές συμβόλαιο με προοπτική επέκτασης έως πέντε χρόνια, κάτι που δείχνει τη διάθεση του Άρη να επενδύσει σε βάθος χρόνου στον ομοσπονδιακό τεχνικό. Παράλληλα, τονίζεται πως ενδεχόμενη συμφωνία με τον Σπανούλη θα συνοδευτεί από σημαντική αύξηση του μπάτζετ, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρόστερ αντάξιο των απαιτήσεων και της φιλοδοξίας του project.

Στον Άρη υπάρχει πίστη ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει θετικά, ωστόσο όλοι κρατούν χαμηλούς τόνους, γνωρίζοντας πως ο Σπανούλης εξετάζει προσεκτικά κάθε παράμετρο πριν δώσει την τελική του απάντηση. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι «κίτρινοι» έχουν αποφασίσει να χτίσουν μια ομάδα με προοπτική και σταθερότητα, με τον «Kill Bill» στο επίκεντρο του νέου πλάνου.

