Εξώδικο της Real Polls στον Δουδωνή - «Μου ζητούν δήλωση μετανοίας»

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, στο εξώδικο που, όπως γνωστοποίησε, έλαβε από τη Real Polls, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κόμματος και της εταιρείας δημοσκοπήσεων.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι η εταιρεία τού απέστειλε εξώδικο με το οποίο του ζητείται «δήλωση μετανοίας», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει τις απόψεις του.

«Η Real Polls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας. Στην πολιτική μπήκα για να λέω την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια», σημειώνει.

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την εταιρεία δημοσκοπήσεων έχει ξεσπάσει κόντρα με την Χαριλάου Τρικούπη να κάνει λόγο για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Σε δημοσκόπηση της εταιρείας το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση καταγράφοντας μονοψήφιο ποσοστό.

Ο κ. Δουδωνής σε αυτή την κατεύθυνση είχε δηλώσει στον Alpha Radio 98,9 ότι «η ΝΔ είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης «μαιμού» δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του όταν ήταν πρωθυπουργός».

Απαντώντας, η RealPolls είχε δηλώσει ότι το τελευταίο διάστημα «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων», ενώ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, υπογραμμίζοντας ότι επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.

Ολόκληρη η ανάρτηση Δουδωνή:

Η Real Polls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά.

Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας. Στην πολιτική μπήκα για να λέω την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια. Γιατί την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν.

Αυτά από μένα.

Τα λέμε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.