Δεξαμενές καυσίμων πήραν φωτιά τη Δευτέρα στην πλευρά του Ιράν της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Ντογκαρούν στα σύνορα με το Αφγανιστάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, λόγω της πυρκαγιάς στην ειδική οικονομική ζώνη Ντογκαρούν, τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής ζώνης, των τελωνείων, του συνοριακού παζαριού έχουν κλείσει.



The Dogharoun Border was closed



Mohammad Reza Rezaei, political, security and social deputy of the governor of Taybad, said: Due to the fire of fuel tankers in the Dogharoun special economic zone, the border including the special zone, customs, border bazaar and any fleet… pic.twitter.com/IM6pTA5G1d — nofm_geopolitics (@nofmgeopolitics) August 5, 2024

