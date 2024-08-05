Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων στα σύνορα Ιράν - Αφγανιστάν - Δείτε βίντεο

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην Ειδική Οικονομική Ζώνη, Ντογκαρούν

Ιράν_φωτιά

Δεξαμενές καυσίμων πήραν φωτιά τη Δευτέρα στην πλευρά του Ιράν της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Ντογκαρούν στα σύνορα με το Αφγανιστάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, λόγω της πυρκαγιάς στην ειδική οικονομική ζώνη Ντογκαρούν, τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής ζώνης, των τελωνείων, του συνοριακού παζαριού έχουν κλείσει.
 

Πηγή: skai.gr

