Στο σημείο μηδέν και πάλι η Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να απειλεί εκ νέου με αφανισμό του Ισραήλ και την κατάσταση να επιστρέφει στην αρχή της σύγκρουσης παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Ειδικότερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο το Ισραήλ «υπάρχει».

«Εφόσον αυτό το παιδοκτόνο και μοχθηρό καθεστώς δεν εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα γνωρίσει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωσή του, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή.

Η στρατιωτική οργάνωση στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «μοχθηρό και τυχοδιώκτη», υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του «δεν φέρνουν τίποτε άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία».

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι η κυβέρνησή του σημειώνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο αμερικανικός στρατός κατηγόρησε την Πέμπτη το Ιράν για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας, μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ ότι δέχθηκε επίθεση στο τελευταίο επεισόδιο έντασης που απειλεί να εκτροχιάσει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το Κουβέιτ αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν αργά το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντας την επίθεση κατά ενός από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό Κόλπο ως «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι δέχθηκε επίθεση στο έδαφός του, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίποινα για τα πλήγματα που δέχθηκε νωρίτερα, στοχοποιώντας αμερικανική βάση.Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ έκανε λόγο για «κατάφωρη επιθετικότητα» από την πλευρά του Ιράν.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν, όπως ανέφερε το Πεντάγωνο, «αμυντικά» πλήγματα εναντίον θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών ναρκοθέτησης στο νότιο Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, καταρρίπτοντας τέσσερα επιθετικά drones που θεωρήθηκαν απειλή στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ και πλήττοντας ιρανικό επίγειο σταθμό ελέγχου στο Μπαντάρ Αμπάς, από όπου επρόκειτο να εκτοξευθεί πέμπτο drone.



