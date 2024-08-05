Το Ισραήλ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει ένα προληπτικό χτύπημα για να αποτρέψει το Ιράν, εάν υπάρξουν αδιάσειστα στοιχεία ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει επίθεση, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετά τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τους αρχηγούς ασφαλείας.

Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF Χέρζι Χαλεβί, ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα και ο διευθυντής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας του Ισραήλ μετά τις απειλές του Ιράν και της Χεζμπολάχ για επιθέσεις εναντίον του τις επόμενες ημέρες.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για επικείμενη επίθεση από το Ιράν και τις περιφερειακές ομάδες του ως αντίποινα για τις δολοφονίες του Φουάντ Σουκρ και του Ισμαήλ Χανίγια, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ που στέλνουν αμυντικές ενισχύσεις, πιέζουν επίσης και για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή ότι «το Ισραήλ βρίσκεται σε πολυμέτωπο πόλεμο ενάντια στον άξονα του κακού του Ιράν. Χτυπάμε κάθε ένα από τα χέρια του με μεγάλη δύναμη. Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο – τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά».

Οι ΗΠΑ, οι οποίες μεταφέρουν μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή και διατηρούν ένα αεροπλανοφόρο κοντά για να βοηθήσουν το Ισραήλ, πιέζουν επίσης τον Νετανιάχου να ενισχύσει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Εκτιμάται ότι η επίτευξη εκεχειρίας θα μπορούσε να ηρεμήσει τις εντάσεις στην περιοχή αφού η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία με τoυς υπουργούς Εξωτερικών της G7 να εκφράζουν την ανησυχία τους για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής κρίσης στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Κυριακή. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τους ομολόγους του «την επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο Μπλίνκεν είπε στους ομολόγους του στη G7 ότι μια επίθεση στο Ισραήλ από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και τη Δευτέρα, ανέφερε ο ιστότοπος Axios. Οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο, είπε ο Μπλίνκεν, αλλά εκτιμούν ότι οι επιθέσεις θα ξεκινήσουν τις επόμενες 24 έως 48 ώρες, ανέφερε ο Axios.

Το σέκελ υποχώρησε για έκτη συνεχόμενη ημέρα τη Δευτέρα στα 3,84 ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο. Οι ισραηλινές μετοχές σημείωσαν πτώση την Κυριακή, τη χειρότερη από τον Οκτώβριο.

Ο Αϊμάν Σαφάντι, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, πραγματοποίησε μια σπάνια επίσκεψη στην Τεχεράνη την Κυριακή προκειμένου να μεσολαβήσει για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Φάινερ, κάλεσε τις πλευρές «να επιστρέψουν στο τραπέζι» καθώς εάν μπορούσε να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, θα μπορούσε να καθυστερήσει οποιαδήποτε αντίποινα.

Ο Νετανιάχου επέρριψε τις ευθύνες στη Χαμάς, αναφέροντας ότι συνεχίζει να αλλάζει τις απαιτήσεις της. Αντίστοιχα, υπάρχουν φωνές που επιστρέφουν τη συγκεκριμένη κριτική στο Ισραήλ.



Οι ηγέτες τόσο του Ιράν όσο και της Χεζμπολάχ έχουν ορκιστεί ότι οι δολοφονίες την περασμένη εβδομάδα στη Βηρυτό και την Τεχεράνη δεν θα μείνουν αναπάντητες, καθώς έχουν ξεπεραστεί οι κόκκινες γραμμές.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αυτή τη φορά αναμένουν ότι οι επιθέσεις θα είναι ταυτόχρονες και θα μπορούσαν να προέρχονται από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και το ίδιο το Ιράν. Τον Απρίλιο, μετά τη δολοφονία δύο Ιρανών στρατηγών στη Συρία, το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά απευθείας επίθεση, η οποία αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ και έναν συνασπισμό δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με περιφερειακή βοήθεια.

Στο Ισραήλ, τα συστήματα GPS δείχνουν στους έκπληκτους κατοίκους του Τελ Αβίβ ότι βρίσκονται στη Βηρυτό - μέρος της προσπάθειας για να καταστήσουν δυσκολότερη μια επίθεση. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το υπουργικό συμβούλιο έχει λάβει δορυφορικά τηλέφωνα για να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία σε περίπτωση κατάρρευσης των τηλεφωνικών γραμμών λόγω βομβαρδισμών ή κυβερνοεπιθέσεων.

Με πολλούς ξένους αερομεταφορείς - Delta, United, Lufthansa - να αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ υπό το φόβο της παγίδευσης σε διασταυρούμενα πυρά, χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό. Η El Al, ο εθνικός αερομεταφορέας προσπαθεί να προσθέσει περισσότερες πτήσεις. Το υπουργείο Μεταφορών λέει ότι θα επιτάξει σκάφη του πολεμικού ναυτικού για να βοηθήσει τους Ισραηλινούς να επιστρέψουν από την Κύπρο, εάν χρειαστεί.

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και πολλές άλλες χώρες προτρέπουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Βηρυτό. Η Γαλλία παρότρυνε επίσης στους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν.

«Διπλωματικός μαραθώνιος»

Ισραηλινή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αρχηγό πληροφοριών της χώρας επισκέφθηκε την Αίγυπτο το Σάββατο για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά επέστρεψε χωρίς κανένα άμεσο σημάδι για μια σημαντική πρόοδο.

Η προτεινόμενη συμφωνία, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της κλίμακας των αντιποίνων από τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν μετά τις δολοφονίες ανώτερων στελεχών την περασμένη εβδομάδα. Στο Ισραήλ, επίσης, υπήρχε η ελπίδα ότι η διπλωματία θα μπορούσε να καθυστερήσει την αναμενόμενη επίθεση.



Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μετέφερε το μήνυμα στον Νετανιάχου ότι «αυτή η συμφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί» όταν ο Ισραηλινός ηγέτης επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον τον Ιούλιο, είπε ο Αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Φάινερ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, όταν συμβαίνουν τόσα πολλά στην περιοχή και το επίπεδο κινδύνου και το επίπεδο απειλής είναι τόσο υψηλό, οι διαπραγματεύσεις γίνονται πιο δύσκολες», είπε ο Φάινερ στο CBS.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο: Δύο νεκροί από ισραηλινό χτύπημα

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα σήμερα στον νότιο Λίβανο, μερικές ώρες μετά τον βομβαρδισμό από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι «δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εχθρικό πλήγμα» στο Μάις αλ-Τζαμπάλ, ένα χωριό στα σύνορα με το Ισραήλ.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI) μετέδωσε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν «διασώστης της ένωσης Αλ-Ρισάλα» που σχετίζεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Διασώστης της οργάνωσης αυτής, ο Άλι Αμπάς, δήλωσε ότι ο συνάδελφός του πήγε με μοτοσικλέτα στην περιοχή μαζί με ένα ακόμα πρόσωπο για να περιθάλψει ενδεχομένως θύματα, όταν συνέβη το δεύτερο χτύπημα.

Το Μάις αλ-Τζαμπάλ, σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, έχει υποστεί σφοδρούς βομβαρδισμούς από την αρχή του πολέμου πριν από σχεδόν δέκα μήνες και έχει εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του.

Το υπουργείο ανέφερε μέσα στη νύχτα ότι δύο άλλα πρόσωπα σκοτώθηκαν σε «ισραηλινό εχθρικό πλήγμα» στη Χούλα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, η ισχυρή Χεζμπολάχ άνοιξε «μέτωπο στήριξης» στην παλαιστινιακή Χαμάς στο νότιο Λίβανο, ανταλλάσσοντας καθημερινά πυρά με το Ισραήλ.

Νωρίς σήμερα, το φιλοϊρανικό κίνημα ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε στρατιωτικές τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ με τη βοήθεια drones που φέρουν εκρηκτικά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε τον τραυματισμό δύο στρατιωτών σε αεροπορική επίθεση στην Άνω Γαλιλαία, από τον Λίβανο.

Οι διασυνοριακές βιαιότητες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 549 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους μαχητών της Χεζμπολάχ αλλά και 116 αμάχων, στον Λίβανο από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, 22 στρατιώτες και 25 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

