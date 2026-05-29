Ραφαέλ Γκρόσι: Το Καζακστάν «ανοιχτό» να πάρει τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν

Η πρόθεση αυτή εκφράστηκε κατά τη συνάντηση του προέδρου του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, με τον Γκρόσι στην Αστάνα-Ανακοίνωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ

Rafael Mariano Grossi

Το Καζακστάν έχει δηλώσει πρόθυμο να πάρει αποθέματα ουρανίου του Ιράν, εμπλουτισμένου κοντά σε επίπεδα για κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν οι ΗΠΑ καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, (ΔΟΑΕ/ IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι στους Financial Times.

Το κράτος της κεντρικής Ασίας εξέφρασε την πρόθεσή του αυτή να διατηρήσει τα αποθέματα κατά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ με τον Γκρόσι στην Αστάνα αυτή την εβδομάδα, τόνισε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ στους FT σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το Καζακστάν φιλοξενεί μια διεθνώς ελεγχόμενη εγκατάσταση αποθήκευσης ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού για να εξασφαλίσει την προμήθεια καυσίμων για σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε κράτη μέλη του ΔΟΑΕ και να αποτρέψει τη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Η εγκατάσταση άνοιξε το 2017 σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Καζακστάν Ιράν ουράνιο
