Λίβανος: Και δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ μεταξύ των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης στη Βηρυτό - Φωτογραφίες

Στην επίθεση σκοτώθηκε ο δεύτερος στην ιεραρχία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Σάλεχ αλ Αρούρι

Lebanon

Δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, είναι μεταξύ των έξι θυμάτων της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό, κατά την οποία σκοτώθηκε επίσης ο δεύτερος στην ιεραρχία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Σάλεχ αλ Αρούρι.

Όπως αναφέρει το επίσημο κανάλι της Χαμάς Al-Aqsa TV σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σαμίρ Φίντι Άμπου Αμέρ και ο Αζάμ αλ Άκρα Άμπου Αμάρ βρήκαν τον θάνατο από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

