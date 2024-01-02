Δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, είναι μεταξύ των έξι θυμάτων της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό, κατά την οποία σκοτώθηκε επίσης ο δεύτερος στην ιεραρχία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Σάλεχ αλ Αρούρι.
Όπως αναφέρει το επίσημο κανάλι της Χαμάς Al-Aqsa TV σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σαμίρ Φίντι Άμπου Αμέρ και ο Αζάμ αλ Άκρα Άμπου Αμάρ βρήκαν τον θάνατο από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.
שלושת המחוסלים בדאחיה: עארורי, אבו עאמר ועזאם אל-אקרע. העיקר קפצו פה לדווח על ח'ליל אל-חיה ואוסאמה חמדאן שחוסלו pic.twitter.com/9XUnlHvqLC— roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 2, 2024
