Δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, είναι μεταξύ των έξι θυμάτων της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό, κατά την οποία σκοτώθηκε επίσης ο δεύτερος στην ιεραρχία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Σάλεχ αλ Αρούρι.

Όπως αναφέρει το επίσημο κανάλι της Χαμάς Al-Aqsa TV σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σαμίρ Φίντι Άμπου Αμέρ και ο Αζάμ αλ Άκρα Άμπου Αμάρ βρήκαν τον θάνατο από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

שלושת המחוסלים בדאחיה: עארורי, אבו עאמר ועזאם אל-אקרע. העיקר קפצו פה לדווח על ח'ליל אל-חיה ואוסאמה חמדאן שחוסלו pic.twitter.com/9XUnlHvqLC — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.