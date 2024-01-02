Διεθνή ανησυχία προκαλεί ο θάνατος του υπαρχηγού του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς Σαλέχ αλ-Αρούρι στον Λίβανο.



Το Ισραήλ αναμένει απάντηση στη δολοφονία του ανώτατου στελέχους της Χαμάς σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Νωρίτερα, το θάνατο του αλ-Αρούρι επιβεβαίωσε η ίδια η Χαμάς, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Στρατός σκότωσε τον αλ-Αρούρι. H Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η δολοφονία του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς θα πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο την αντίσταση κατά του Ισραήλ.



Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla και το Channel 13 αναφέρουν ότι το Ισραήλ αναμένει αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής εκτόξευσης ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς στα ισραηλινά εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και προετοιμάζονται για οποιοδήποτε σενάριο μετά τη δολοφονία του ανώτατου αξιωματούχου της Χαμάς, του Σάλεχ αλ-Αρούρι.

Ο Χαγκάρι δήλωσε ότι ο στρατός έχει εστιάσει στην ήττα της Χαμάς όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο σε σχέση με τις αναφορές για τη δολοφονία του αλ-Αρούρι.

#Breaking 2 car explode in #Beirut southern suburbs. Preliminary reports that it may have been a targeted attack against #Hamas member but no confirmation yet. Several victims reported #Lebanon pic.twitter.com/eB4MgIvAvZ — Maha Yahya (@mahamyahya) January 2, 2024

Ο Νασράλα είχε προειδοποιήσει την Ιερουσαλήμ



Στο πλαίσιο της φερόμενης δολοφονίας του αλ-Αρούρι από το Ισραήλ στον Λίβανο νωρίτερα σήμερα Τρίτη το απόγευμα, επανήλθε στην επιφάνεια ένα απόσπασμα από μια ομιλία του Αυγούστου που έδωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.



«Οποιαδήποτε δολοφονία σε λιβανικό έδαφος εναντίον Λιβανέζου Σύρου, Ιρανού ή Παλαιστινίου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Δεν θα το ανεχτούμε αυτό και δεν θα επιτρέψουμε στον Λίβανο να γίνει ένα νέο πεδίο δολοφονίας για το Ισραήλ» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ηγέτης της Χεζμπολάχ.



Μάλιστα, ο Νασράλα έχει προγραμματιστεί να δώσει μια ομιλία στη λιβανική δημόσια τηλεόραση αύριο.

Σαλέχ αλ-Αρούρι

Έκκληση του ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση

Η εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Φλορένσια Σότο Νίνο ρωτήθηκε από τον διπλωματικό ανταποκριτή του Al Jazeera σχετικά με το εάν η επίθεση στον αλ-Αρούρι ήταν παραβίαση του Καταστατικού του ΟΗΕ εάν διενεργήθηκε από το Ισραήλ και εάν ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση.



Επέλεξε να αποφύγει την ερώτηση, λέγοντας ότι «δεν ήθελε να κάνει εικασίες». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».



«Νομίζω ότι το μήνυμά μας προς όλους… είναι το ίδιο: Λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων και της ευθραυστότητας της κατάστασης στην περιοχή, ζητούμε μέγιστη αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη. Δεν επιθυμούμε βιαστικές ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω βία», είπε η Σότο Νίνο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καλεί το Ισραήλ να αποφύγει κάθε «κλιμάκωση», «ειδικά στον Λίβανο»

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε την ισραηλινή κυβέρνηση να «αποφύγει κάθε συμπεριφορά» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κλιμάκωση», «ειδικά στον Λίβανο», μετά το —αποδιδόμενο στο Ισραήλ— πλήγμα στη Βηρυτό το οποίο σκότωσε τον δεύτερο τη τάξει της Χαμάς, γνωστοποίησε χθες Τρίτη το βράδυ το Ελιζέ.

Ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συζήτησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό υπουργό Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε πως είναι «απαραίτητο να αποφευχθεί κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση, ειδικά στον Λίβανο», προσθέτοντας πως το Παρίσι θα «συνεχίσει να επιδίδει αυτό το μήνυμα σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα» στη σύγκρουση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

