Ο Μοχάμεντ Στάγιεχ καταδικάζει τη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγιεχ καταδίκασε σήμερα "τη δολοφονία" του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς σε πλήγμα που αποδόθηκε στο Ισραήλ κοντά στη Βηρυτό, προειδοποιώντας για τις συνέπειες "αυτού του εγκλήματος".
Παρότι η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Αρχή είναι σε αντιπαράθεση από το 2007, ο Στάγιεχ "καταδίκασε τη δολοφονία που έλαβε χώρα στο νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου το βράδυ της Τρίτης, όπου σκοτώθηκαν ο Σάλεχ αλ-Αρούρι, ο αντιπρόεδρος του πολιτικού γραφείου του κινήματος Χαμάς, καθώς και δύο από τους συνοδούς του".
Χαρακτήρισε το πλήγμα "έγκλημα που διαπράχθηκε από γνωστούς εγκληματίες" και προειδοποίησε "για τους κινδύνους και τις συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό", σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.
