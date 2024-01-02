Παραιτήθηκε τελικά η πρύτανης του Χάρβαρντ, Κλοντίν Γκέι, μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή τις διφορούμενες δηλώσεις για θέματα που σχετίζονται με τον αντισημιτισμό στο πανεπιστήμιο αλλά και τις κατηγορίες για λογοκλοπή εκ μέρους της.



Με την παραίτησή της η Γκέι γίνεται η πρύτανης με την πιο βραχύβια θητεία στο ίδρυμα, όπως ανέφερε η εφημερίδα του πανεπιστημίου, η Harvard Crimson, η οποία είχε προαναγγείλει την αποχώρηση της 53χρονης καθηγήτριας.

Στην επιστολή της, η Κλοντίν Γκέι υποστηρίζει ότι δέχτηκε απειλές και ρατσιστικές επιθέσεις. «Ήταν περίπλοκο να βλέπω να πλανώνται αμφιβολίες όσον αφορά τη δέσμευσή μου να αντιμετωπίσω το μίσος και να σεβαστώ την ακαδημαϊκή αυστηρότητα (…) και τρομακτικό να γίνομαι αντικείμενο προσωπικών επιθέσεων και απειλών, τροφοδοτούμενων από τον ρατσισμό», αναφέρει η Κλοντίν Γκέι στην επιστολή της. «Με βαριά καρδιά αλλά με βαθύτατη αγάπη για το Χάρβαρντ σας γράφω για να σας ανακοινώσω ότι θα αποχωρήσω από το αξίωμα του προέδρου», πρόσθεσε.

Η 53χρονη Γκέι, γεννηθείσα στη Νέα Υόρκη σε μια οικογένεια μεταναστών από την Αϊτή, είναι καθηγήτρια πολιτικών επιστημών. Τον περασμένο Ιούλιο έγινε η πρώτη μαύρη πρύτανης του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το οποίο ιδρύθηκε στο Κέιμπριτζ, στη Βοστόνη, πριν από 368 χρόνια. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ξέσπασε στη Λωρίδα της Γάζας, η Γκέι κατηγορήθηκε ότι δεν διαχειρίστηκε ορθά τα προβλήματα αντισημιτισμού που καταγράφηκαν στο πανεπιστήμιο.

Πλούσιοι δωρητές και φωνές προερχόμενες από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, αλλά επίσης και των Δημοκρατικών, κατήγγειλαν την αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού στα πανεπιστήμια και επέκριναν τις πολύ αδύναμες αντιδράσεις των πρυτανικών αρχών, με φόντο την επαναλαμβανόμενη κριτική συντηρητικών κατά των αμερικανικών πανεπιστημίων, που κρίνουν ότι υιοθετούν πολύ αριστερές απόψεις.



Περισσότερα από 70 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον, στην πλειονότητά τους Ρεπουμπλικανοί, ζήτησαν την αποχώρηση της Γκέι, έπειτα από μια κοινοβουλευτική ακρόαση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων την 5η Δεκεμβρίου, όπου οι απαντήσεις της σχετικά με την καταδίκη του αντισημιτισμού κρίθηκαν διφορούμενες κι επικρίθηκαν σφόδρα. Εξάλλου, πρόσφατα κατηγορήθηκε από μια συντηρητική ιστοσελίδα για λογοκλοπή.

Η Γκέι είναι η δεύτερη πρόεδρος πανεπιστημίου της αποκαλούμενης Ivy League (περιλαμβάνει οκτώ κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ) που παραιτείται. Είχε προηγηθεί, τον Δεκέμβριο, η Ελίζαμπεθ Μαγκίλ του UPenn (Φιλαδέλφεια) που δέχτηκε επίσης σφοδρή κριτική για τις δηλώσεις που έκανε στην ίδια κοινοβουλευτική ακρόαση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

