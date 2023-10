Ισραήλ: Είμαστε προετοιμασμένοι να πολεμήσουμε σε δύο ή περισσότερα μέτωπα Κόσμος 21:34, 15.10.2023 linkedin

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ κλιμακώνει την ένταση στα σύνορα του Λιβάνου για να παρακωλύσει την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα