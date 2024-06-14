Bρετανία Σάντουιτς σούπερ μάρκετ ανακαλούνται εξαιτίας κινδύνου για E. Coli

Η εταιρεία κατασκευής σάντουιτς Greencore, σημαντικός προμηθευτής σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ανακαλέσει ορισμένα προϊόντα εξαιτίας κινδύνου για E.coli, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων.

Oπως αναφέρει το SKY NEWS, τα προϊόντα ανακλήθηκαν προληπτικά μόλις μια εβδομάδα αφότου η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ανακοίνωσε ότι υπήρχε ξέσπασμα του E.coli με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να χρειαστούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) ανέφερε ότι η Greencore ανακαλούσε προϊόντα από λιανοπωλητές όπως οι Boots, Asda, Co-op, Aldi και Amazon λόγω «πιθανής μόλυνσης με E.coli».

Οπως γίνεται αντιληπτό κι άλλοι κατασκευαστές θα εκδώσουν τις δικές τους ανακλήσεις τις επόμενες ώρες.

Σε ανακοίνωσή του το απόγευμα της Παρασκευής, το UKHSA ανέφερε ότι τα κρούσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα - με άλλα 98 καταγεγραμμένα - ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που επηρεάστηκαν σε 211.

Επικαλούμενο πληροφορίες μάλιστα συνόψισε πως από 160 περιπτώσεις μέχρι σήμερα, το 42% εισήχθη στο νοσοκομείο.

Την περασμένη εβδομάδα, τα κρούσματα του E.coli συνδέθηκαν με ένα «τρόφιμο που διανέμεται σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε η UKHSA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν που θεωρείται υπεύθυνο.

