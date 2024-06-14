Επίσημο: Νέος προπονητής της Ντόρτμουντ ο Νούρι Σαχίν

Τον νέο της προπονητή βρήκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που γι' ακόμη μία φορά προχώρησε σε κίνηση-έκπληξη. Η ομάδα της Βεστφαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νούρι Σαχίν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027, αναλαμβάνοντας πλέον... νέο πόστο στην ομάδα που τίμησε για αρκετά χρόνια ως ποδοσφαιριστής.

Ο Σαχίν, που στη φετινή σεζόν βρέθηκε στο επιτελείο του πρώην head coach Έντιν Τέρζιτς, έχει παίξει συνολικά 274 παιχνίδια στους «μαυροκιτρίνους» στην καριέρα του, όντας προϊόν των ακαδημιών της ομάδας και άρα πολύ δεμένος μαζί της.

Μάλιστα, βρίσκεται σε ηλικία μόλις 35 χρονών, συνεχίζοντας την παράδοση της Ντόρτμουντ να πηγαίνει κυρίως σε περιπτώσεις ανερχόμενων προπονητών και όχι «φτασμένων».

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπεύθυνους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ανυπομονώ πραγματικά για τη δουλειά μου στην ομάδα. Από την πρώτη μέρα , θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με πολλή ενέργεια και μεγάλο πάθος για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία», ήταν η πρώτη δήλωση του Τούρκου παλαιμάχου μέσου.

