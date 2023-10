Στους 2.670 οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό Κόσμος 20:31, 15.10.2023 linkedin

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Γάζα, αναφέρει η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία