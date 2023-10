WSJ: Το Iράν μετακινεί στρατιώτες του στη Συρία προς τα ισραηλινά σύνορα Κόσμος 19:26, 15.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Ιράν έχει αναδιατάξει στρατιώτες από την πόλη Deir ez-Zor της ανατολικής Συρίας προς τα νότια σε μια περιοχή κοντά στη Δαμασκό