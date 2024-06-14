Φρεντέρικσεν: Η κοινωνία δυσκολεύεται να αποδεχθεί γυναίκες στην εξουσία

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, που έπεσε θύμα επίθεσης από έναν άνδρα την περασμένη εβδομάδα, υποστήριξε σήμερα ότι οι γυναίκες πολιτικοί δέχονται κριτική λόγω του φύλου τους.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μια εβδομάδα μετά την εις βάρος της επίθεσή της, η 46χρονη πρωθυπουργός δήλωσε: «Πιo δύσκολα οι γυναίκες γίνονται αποδεκτές στην εξουσία απ΄ότι οι άνδρες», τόνισε κατά τη διάρκεια ενός πολιτικού φεστιβάλ στο νησί Μπόρνχολμ, αρχή της επιστροφής της σε δημόσιες εμφανίσεις.

«Δεν ήμουν πολύ καλή στο να αναφέρομαι και να μιλάω για τον εαυτό μου ως γυναίκα» στην πολιτική, σημείωσε.

«Νομίζω ότι ορισμένες από τις επικρίσεις που λάβαμε η Χέλε (Τόρνινγκ-Σμιτ σ.σ. η πρώτη γυναίκα επικεφαλής μιας κυβέρνησης στη Δανία,) και εγώ έχουν να κάνουν με το φύλο μας», τόνισε η Φρεντέρικσεν.

Το 2019, στα 41 της, η Φρεντέρικσεν έγινε η νεότερη πρωθυπουργός σκανδιναβικής χώρας και διατήρησε τη θέση της μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές του 2022.

«Ήμουν πολύ απασχολημένη με το να σας φροντίζω, να φροντίω τη χώρα μας που βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά ίσως όχι τόσο καλή στο να φροντίζω τον εαυτό μου», είπε.

Την Τρίτη, σε συνέντευξή της στη δημόσια τηλεόραση DR, εξέφρασε τη λύπη της για τη σκλήρυνση του τόνου στον πολιιτκό διάλογο.

«Όλοι γνωρίζουμε, ανεξαρτήτως κόμματος, ότι τα σύνορα αλλάζουν δραματικά, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή», είπε.

Στις 7 Ιουνίου, η Δανή πρωθυπουργός δέχθηκε επίθεση ενώ περπατούσε στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ένας 39χρονος Πολωνός, συνελήφθη αμέσως και έκτοτε βρίσκεται προφυλακισμένος.

Η αστυνομία θεωρεί ότι η πράξη του δεν είχε πολιτικά κίνητρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

