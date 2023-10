Εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων σε Βρυξέλλες και Λιέγη- Δείτε φωτογραφίες

Εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Saint-Gilles στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη.

Η διαδήλωση στις Βρυξέλλες δεν ήταν εξουσιοδοτημένη, αλλά ούτε και απαγορεύτηκε, με το δήμαρχο να δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τί δεν θα γίνει ανεκτό, όπως μηνύματα μίσους, ή αντισημιτική συμπεριφορά ή συνθήματα. Στην περίπτωση αυτή, η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο ήταν έτοιμη να επέμβει άμεσα, αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 500 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν επίσης σε μια διαδήλωση στην πλατεία Saint-Léonard στη Λιέγη, κραδαίνοντας σημαίες της Παλαιστίνης.

Powerful crowd in St Gilles, Brussels today in support of the #Palestinians - Many Politicians in #EU may support the Colonialists + Apartheid State of #Israel in their Genocidal Mission against the Palestinians but most people in Europe stand by the Oppressed Palestinians.... pic.twitter.com/7ubNNjSQLk