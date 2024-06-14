Λογαριασμός
«Ό,τι και να γίνει σήμερα είμαστε μαζί σας»: Στήριξη από 100 φίλους του Ολυμπιακού έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας

Περίπου 100 φίλοι του Ολυμπιακού έδωσαν το «παρών» έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, ντοπάροντας τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός

Σε λίγη ώρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR (21:15) τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Stoiximan Basket League, ο οποίος και θα κρίνει τον φετινό νικητή.


Πριν την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα, περίπου 100 φίλαθλοι του συλλόγου έδωσαν βροντερό «παρών», ντοπάροντας τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα για το θετικό αποτέλεσμα.



Μάλιστα, ανέφεραν χαρακτηριστικά πως το άγχος το έχει η «πράσινη» πλευρά και πως άπαντες πιστεύουν στο σύνολο του Έλληνα τεχνικού και στο μεγάλο διπλό τίτλου.


«Ό,τι και να γίνει σήμερα είμαστε μαζί σας, μπορείτε να πάρετε το διπλό, το έχετε ξανακάνει. Θα έρθουμε στο ΣΕΦ ό,τι και να γίνει, χάσουμε, κερδίσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην αποστολή του Ολυμπιακού.
