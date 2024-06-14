Σε λίγη ώρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR (21:15) τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Stoiximan Basket League, ο οποίος και θα κρίνει τον φετινό νικητή.





Πριν την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα, περίπου 100 φίλαθλοι του συλλόγου έδωσαν βροντερό «παρών», ντοπάροντας τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα για το θετικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, ανέφεραν χαρακτηριστικά πως το άγχος το έχει η «πράσινη» πλευρά και πως άπαντες πιστεύουν στο σύνολο του Έλληνα τεχνικού και στο«Ό,τι και να γίνει σήμερα είμαστε μαζί σας, μπορείτε να πάρετε το διπλό, το έχετε ξανακάνει. Θα έρθουμε στο ΣΕΦ ό,τι και να γίνει, χάσουμε, κερδίσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην αποστολή του Ολυμπιακού.

