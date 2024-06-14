Euro 2024: Παντρεύτηκε στο… ρεπό του ο Ντε Λιχτ

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Την ώρα που οι συμπαίκτες του στην εθνική Ολλανδίας βρήκαν την ευκαιρία να… πάρουν μια ανάσα, στο μοναδικό ρεπό που είχαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των «οράνιε» για την τελική φάση του Euro 2024, ο Ματίας Ντε Λιχτ ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας!

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου εκμεταλλεύθηκε το κενό που είχε, βλέπετε, προκειμένου να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείο «ANP», ο γάμος του Ντε Λιχτ με την ΑνεΚί Μόλενααρ, έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή (07/06) στο χωριό Μπρουκ, βόρεια του Άμστερνταμ, που είναι και ο τόπος καταγωγής του!

Η Ολλανδία είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα φιλικό παιχνίδι με τον Καναδά, στο Ρότερνταμ, και, γνωρίζοντας το πρόγραμμα, ο 24χρονος στόπερ κανόνισε ανάλογα τον γάμο του.

Συγκεκριμένα, παντρεύτηκε τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ το ίδιο βράδυ επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο του Τσάιστ και λίγες ώρες αργότερα ταξίδεψε μαζί με την αποστολή για τη Γερμανία.

