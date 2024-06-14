Λογαριασμός
Euro 2024: Παντρεύτηκε στο… ρεπό του ο Ντε Λιχτ

Ο Ματίας Ντε Λιχτ εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο τη μοναδική ελεύθερη ημέρα που είχε, όντας στην προετοιμασία της Ολλανδίας, καθώς πήγε και… παντρεύτηκε

Euro 2024
Την ώρα που οι συμπαίκτες του στην εθνική Ολλανδίας βρήκαν την ευκαιρία να… πάρουν μια ανάσα, στο μοναδικό ρεπό που είχαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των «οράνιε» για την τελική φάση του Euro 2024, ο Ματίας Ντε Λιχτ ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας!
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου εκμεταλλεύθηκε το κενό που είχε, βλέπετε, προκειμένου να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείο «ANP», ο γάμος του Ντε Λιχτ με την ΑνεΚί Μόλενααρ, έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή (07/06) στο χωριό Μπρουκ, βόρεια του Άμστερνταμ, που είναι και ο τόπος καταγωγής του!
Η Ολλανδία είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα φιλικό παιχνίδι με τον Καναδά, στο Ρότερνταμ, και, γνωρίζοντας το πρόγραμμα, ο 24χρονος στόπερ κανόνισε ανάλογα τον γάμο του.
Συγκεκριμένα, παντρεύτηκε τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ το ίδιο βράδυ επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο του Τσάιστ και λίγες ώρες αργότερα ταξίδεψε μαζί με την αποστολή για τη Γερμανία.

