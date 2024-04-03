Μια ομάδα Ισραηλινών, που ζητάει από την κυβέρνησή της να κάνει περισσότερα για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα, διαδήλωσε σήμερα στο κοινοβούλιο με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση να ρίχνουν μπογιά στο γυάλινο χώρισμα μεταξύ του εξώστη των θεατών και της αίθουσας της ολομέλειας.

«Τώρα!Τώρα!», φώναζαν οι διαδηλωτές απευθυνόμενοι στους βουλευτές μέσα στην αίθουσα, λερώνοντας το τζάμι με κίτρινη μπογιά—το χρώμα της εκστρατείας τους, την ώρα που υπάλληλοι του κοινοβουλίου τους έβγαζαν έξω.

Η διαμαρτυρία αυτή ακολουθεί τρεις ημέρες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ιερουσαλήμ, όπου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους απευθύνοντας έκκληση για την ανάληψη μεγαλύτερης δράσης με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και τη διεξαγωγή νέων εκλογών προκειμένου να αντικατασταθεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκ των 253 ανθρώπων που πήρε ομήρους η Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής της την 7η Οκτωβρίου, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, 134 παραμένουν σε ομηρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κηρύξει νεκρούς τουλάχιστον 35 εξ αυτών με τους συγγενείς και τους φίλους τους να εκφράζουν φόβους για την τύχη των υπολοίπων, καθώς μαίνεται η σύρραξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

