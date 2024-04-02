«Δεν θα ησυχάσετε ούτε μέρα ούτε νύχτα»: χιλιάδες Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, διαδήλωσαν και πάλι απόψε στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγορούν ότι «πρόδωσε» την εμπιστοσύνη του λαού.

«Κάνετε εκστρατεία εναντίον μου, εναντίον των οικογενειών των ομήρων, στραφήκατε εναντίον μας. Μας αποκαλείτε προδότες, όταν ΕΣΕΙΣ είστε ο προδότης, ο προδότης του λαού σας, των ψηφοφόρων σας, του κράτους του Ισραήλ», είπε από μικροφώνου η Εϊνάβ Ζανγκάουερ. Ο γιος της, ο Ματάν, κρατείται όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

«Είστε υπεύθυνος για την 7η Οκτωβρίου με κάθε δυνατό τρόπο, είστε ένα εμπόδιο για μια συμφωνία για τους ομήρους, δεν μας αφήνετε επιλογή, πρέπει να κάνετε στην άκρη. Και θα συνεχίσουμε να σας καταδιώκουμε και δεν θα ησυχάζετε ούτε μέρα, ούτε νύχτα, όσο ο γιος μου ο Ματάν δεν έχει ούτε μέρα, ούτε νύχτα», συνέχισε η Ζανγκάουερ, μιλώντας στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπάρακ ζήτησε στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκλογών «τώρα». Όπως είπε, «η είσοδος (του ισραηλινού στρατού) στη Ράφα θα γίνει σε μερικές εβδομάδες αλλά η εξόντωση της Χαμάς σε μερικούς μήνες και μέχρι τότε όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν σε φέρετρα». Ο Μπάρακ εκτίμησε ότι «ακόμη και αν η απελευθέρωση των ομήρων προϋποθέτει μια κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς μπορεί να συντριβεί».

Έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κάθε Σάββατο στο Τελ Αβίβ, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές και οι οικογένειες των ομήρων ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκφράσουν την οργή τους, κάθε βράδυ έξω από την Κνεσέτ. Ορισμένοι μάλιστα περνούν τη νύχτα σε σκηνές που έχουν στήσει εκεί κοντά.

Η Νουρίτ Στάινφελντ, μια 72χρονη συνταξιούχος, πλέκει μαζί με άλλες γυναίκες ένα ερυθρόλευκο κασκόλ – κόκκινο για την οργή, άσπρο για την ειρήνη, σύμβολο επίσης της ατέρμονης αναμονής. Ο στόχος τους: να πλέξουν ένα κασκόλ μήκους 70 χιλιομέτρων, όσο απέχει η Κνεσέτ από τη Γάζα. Σήμερα βρίσκονται στα 30 μέτρα.

«Είναι ένας τρόπος για να εκφραστούμε, αυτούς τους δύσκολους καιρούς», εξήγησε η γυναίκα που έχει την αίσθηση ότι «αυτή η χώρα μπορεί να μην υπάρχει για πολύ καιρό, επειδή αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε από το εξωτερικό αλλά κυρίως από το εσωτερικό, με τη μισή χώρα να στηρίζει μια κυβέρνηση που την θεωρώ εγκληματική, διεφθαρμένη».

«Πολλοί από εμάς αισθάνονται σαν όμηροι (…) Και από τις δύο πλευρές, δεν μας ακούν, προτιμούν να αλληλοσκοτώνονται» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.