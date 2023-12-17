Ισραήλ: Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς

Απελευθερωθέντες όμηροι, συγγενείς απαχθέντων και εκατοντάδες υποστηρικτές τους, διαδήλωσαν εκ νέου το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, καλώντας τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να πράξει τα δέοντα προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές αυξάνουν την πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση για την απελευθέρωση των 112 ομήρων που αιχμαλωτίστηκαν κατά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Ο Νόαμ Πέρι, συγγενής ομήρου, κατηγόρησε το πολεμικό συμβούλιο υπό τον Νετανιάχου για τον ισχυρισμό ότι ήταν απαραίτητη η στρατιωτική πίεση για να απελευθερωθούν οι απαχθέντες. «Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότεροι όμηροι επιστρέφουν νεκροί», τόνισε ο Πέρι. Άλλοι διαδηλωτές ζήτησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να παρουσιάσει σχέδιο για τη διάσωση των ομήρων.

Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πως πρέπει να διατηρηθεί η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς για να διασφαλιστεί η νίκη και η επιστροφή όλων όσοι απήχθησαν. «Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να συνεχίσουμε μέχρι τέλους, μέχρι να καταστρέψουμε τη Χαμάς και να φέρουμε πίσω όλους τους απαχθέντες μας», είπε ο Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

