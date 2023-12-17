Αυστραλία: Πέθανε ο Κόλιν Μπέρτζες, ο πρώτος ντράμερ του συγκροτήματος AC/DC

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα AC/DC ανακοίνωσε χθες Σάββατο τον θάνατο του πρώτου ντράμερ του, Κόλιν Μπέρτζες, ο οποίος άφησε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

«Είμαστε πολύ θλιμμένοι επειδή πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Κόλιν Μπέρτζες», αναφέρει το μήνυμα που δημοσιεύτηκε στις σελίδες του συγκροτήματος AC/DC στο Instagram, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και στο Facebook, χωρίς να διευκρινίζεται η αιτία θανάτου. «Ήταν ο πρώτος ντράμερ μας και ένας πολύ ευυπόληπτος μουσικός. Ευχάριστες αναμνήσεις, ρόκαρε εν ειρήνη Κόλιν», υπογραμμίζεται στην ίδια ανάρτηση.

Ο Κόλιν Μπέρτζες ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, το οποίο έγινε διάσημο με την επιτυχία «Highway to Hell» (1979), με τον αρχικό τραγουδιστή Ντέιβ Έβανς, τον μπασίστα Λάρι Βαν Κριτ και τους κιθαρίστες Άνγκους Γιανγκ και Μάλκολμ Γιανγκ.

Το συγκρότημα AC/DC δημιουργήθηκε το 1973, αλλά ο Κόλιν Μπέρτζες το εγκατέλειψε έναν χρόνο αργότερα. Τη θέση του πήρε ο ντράμερ Φιλ Ραντ.

Ο Κόλιν Μπέρτζες ίδρυσε επίσης το συγκρότημα The Masters Apprentices, το οποίο κέρδισε μια θέση στο Hall of Fame της αυστραλιανής μουσικής βιομηχανίας το 1998.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

