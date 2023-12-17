Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι θέλει να διατηρηθεί "η στρατιωτική πίεση" κατά του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη θλίψη που προκάλεσε στο Ισραήλ ο θάνατος τριών ομήρων από "κατά λάθος" πυρά Ισραηλινών στρατιωτών.

Η είδηση αυτή "μου ράγισε την καρδιά. Ράγισε την καρδιά ολόκληρης της χώρας", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

"Παρά τη βαθύτατη θλίψη, θέλω να διευκρινίσω ένα πράγμα: η στρατιωτική πίεση είναι απαραίτητη τόσο για την επιστροφή των ομήρων όσο και για τη διασφάλιση της νίκης επί των εχθρών μας", τόνισε.

"Μόνο η διατήρηση της στρατιωτικής πίεσης θα επιτρέψει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας", πρόσθεσε.

"Οι οδηγίες που δίνω στη διαπραγματευτική ομάδα βασίζονται σε αυτήν την πίεση, χωρίς αυτήν δεν έχουμε τίποτα".

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου των τριών ομήρων, τους οποίους σκότωσε "κατά λάθος" ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Οι όμηροι κρατούσαν λευκή σημαία και μίλησαν στα εβραϊκά, ανακοίνωσε ο στρατός.

Οικογένειες ομήρων ζήτησαν το Σάββατο από την κυβέρνηση να παρουσιάσει γρήγορα ένα νέο σχέδιο διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωσή τους, δύο και πλέον μήνες από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς και τους συνεχείς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισλαμιστική οργάνωση ανακοίνωσε το Σάββατο πως η θέση της είναι ότι αρνείται "οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή αιχμαλώτων εκτός αν η επίθεση εναντίον του λαού μας σταματήσει τελείως".

"Το κίνημα γνωστοποίησε τη θέση του στους διαμεσολαβητές", πρόσθεσε η Χαμάς σε ανακοίνωση, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

"Μετά την εξόντωση της Χαμάς, η Λωρίδα (της Γάζας) θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα τελεί υπό τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ και δεν θα υπάρχουν πλέον εκεί άλλα στοιχεία να μας απειλούν", επανέλαβε ο Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

