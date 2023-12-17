Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη

Τρεις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος, σκοτώθηκαν χθες Σάββατο από ισραηλινά πυρά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρει σε επικαιροποιημένο απολογισμό του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ένας 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα που δέχθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Μπέιτ Ούμαρ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε ανακοινώσει τον θάνατο από ισραηλινά πυρά ενός 25χρονου στην πόλη Τουλκαρέμ και ενός 16χρονου στον προσφυγικό καταυλισμό Ντέιρ Αμάρ κοντά στη Ραμάλα.

Ως εκ τούτου, 291 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

