Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σφυροκοπεί το πρωί τη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει στην Αίγυπτο την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Παράλληλα με τις μάχες και τις διπλωματικές προσπάθειες, το Ισραήλ θα βρεθεί από σήμερα αντιμέτωπο ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) με κατηγορίες για «γενοκτονία» εξαιτίας της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής. Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ τις χαρακτήρισε «παράλογες».

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σφοδρά πλήγματα στη Χαν Γιούνις, την κυριότερη πόλη στο νότιο τμήμα της Γάζας, που έχει μετατραπεί στο επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν.

Αργά χθες το απόγευμα η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών πληρώματος ασθενοφόρου, σε πλήγμα εναντίον ενός από τα οχήματά της στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, που απέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

«Διεξάγονται μάχες υπόγεια, υπέργεια, είναι περιοχή πολύ περίπλοκη, με εχθρό που προετοίμαζε την άμυνά του για πάρα πολύ καιρό και με τρόπο πολύ οργανωμένο», είπε χθες ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Χερτσί Χαλεβί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Σχεδόν ανυπέρβλητα»

Οι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν να προειδοποιούν πως στη Λωρίδα της Γάζας εκτυλίσσεται καταστροφή από την σκοπιά της δημόσιας υγείας, καθώς το 85% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί και η ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να φθάνει με το σταγονόμετρο. Η διανομή βοήθειας είναι αντιμέτωπη με «σχεδόν ανυπέρβλητα» εμπόδια, τόνισε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας των μαχών, ο Ζακί Σαχίν, συνταξιούχος γιατρός, μεταμόρφωσε το ιατρείο του σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Χάγη / AP

«Τη νύχτα, μένουμε ενίοτε ως τις 23:00 ή μετά τα μεσάνυχτα, όταν έχουν κλείσει όλα», καθώς «είναι αδύνατο να επιβιβαστεί κάποιος σε αυτοκίνητο ή να φθάσει σε νοσοκομείο. Προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες και μπορούν να πάνε σε νοσοκομείο την επομένη (...) Η ιδέα μου ήρθε αυτή την περίοδο (του πολέμου), που ελπίζω πως θα τελειώσει σύντομα», εξήγησε.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν εξαπολύθηκε την 7η Οκτωβρίου άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.



Σε αντίποινα, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας κι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23.357 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη. Με άλλα λόγια, τα θύματα είναι περίπου το 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου. Άλλοι 59.400 και πλέον τραυματίστηκαν.

Επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Παρά τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, τίποτα δεν μοιάζει να μπορεί να βάλει τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο, που αυτή την εβδομάδα εισήλθε στον τέταρτο μήνα του.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, η χώρα του οποίου είναι ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, προσπαθεί να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, όπου η Χαμάς έχει πολλούς συμμάχους, ένοπλες οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη.

Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, οι ανταλλαγές πυρών με τη λιβανική Χεζμπολά είναι καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου. Η έντασή τους κλιμακώθηκε έπειτα από το αποδιδόμενο στο Ισραήλ αεροπορικό πλήγμα της 2ης Ιανουαρίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στο οποίο σκοτώθηκε ο υπαρχηγός της Χαμάς, ο Σάλεχ αλ Αρούρι.

«Αφού πολεμήσαμε στη Γάζα ξέρουμε πώς να το κάνουμε και στον Λίβανο αν πρέπει», διεμήνυσε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χαλεβί.

Παράλληλα, βρετανικό και αμερικανικά πλοία και μαχητικά κατέρριψαν προχθές Τρίτη το βράδυ 18 drones και τρεις πυραύλους που εξαπέλυσαν οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, προχωρώντας σε «περίπλοκη» επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι υεμενίτες αντάρτες, που θέλουν να μειωθεί η κίνηση των πλοίων σε αυτή τη θαλάσσια οδό σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα μέσα του Νοεμβρίου, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει 26 επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η κίνηση των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να έχει μειωθεί κατά περίπου 70%, όπως τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άμι Ντανιέλ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Windward, εταιρείας συμβούλων ειδικευμένης στις θαλάσσιες μεταφορές.

Με αυτό το φόντο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απαίτησε χθες να σταματήσουν «αμέσως» οι επιθέσεις των Χούθι, οι ενέργειες των οποίων «θα έχουν συνέπειες», όπως προειδοποίησε χθες βράδυ ο κ. Μπλίνκεν από το Μπαχρέιν, μετά τη συνάντηση, νωρίτερα, με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή στη Λωρίδα της Γάζας;

Το 2007, η Παλαιστινιακή Αρχή έχασε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έκτοτε κυβερνά η Χαμάς, και δεν ασκεί την —περιορισμένη— εξουσία της παρά στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967. Όμως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ήθελε να τη δει να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του θυλάκου, αφού πρώτα υπάρξει «μεταρρύθμισή» της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι κ. Αμπάς και Μπλίνκεν μίλησαν για «τη σημασία» που έχει «η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, της πολιτικής της και της διακυβέρνησής της, προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει αποτελεσματικά την ευθύνη στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης.

Έπειτα από περίπου μια εβδομάδα επαφών στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μπλίνκεν είπε πως οι συνομιλητές του αναφέρθηκαν στην ανάγκη να «αποφευχθεί» το ενδεχόμενο ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς να εξαπλωθεί περαιτέρω και να βρεθεί «καλύτερος δρόμος» που θα μπορούσε να πάρει η περιοχή, ιδίως «οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.