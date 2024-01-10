Τέσσερις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα ασθενοφόρο σήμερα κοντά στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Τέσσερα μέλη μιας παλαιστινιακής ομάδας διάσωσης ενός ασθενοφόρου της Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό από τις δυνάμεις κατοχής (Ισραήλ) του οχήματός τους στην οδό Σαλαχεντίν στην είσοδο της Ντέιρ αλ Μπάλαχ », ανέφερε η οργάνωση αρωγής σε ανάρτηση στο Χ.

🚨Four members of the Palestine Red Crescent ambulance crews 🚑martyred due to the targeting by the occupation of an ambulance vehicle on Salah al-Din Street at the entrance of Deir al-Balah in the middle of the Gaza Strip.#NotATarget ❌#IHl#Gaza — PRCS (@PalestineRCS) January 10, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.