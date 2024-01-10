Λογαριασμός
Νεκροί τέσσερις τραυματιοφορείς της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου από ισραηλινό βομβαρδισμό με στόχο ασθενοφόρο

Ο στόχος ήταν το ασθενοφόρο, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο 

επίθεση σε ασθενοφόρο

Τέσσερις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα ασθενοφόρο σήμερα κοντά στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Τέσσερα μέλη μιας παλαιστινιακής ομάδας διάσωσης ενός ασθενοφόρου της Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό από τις δυνάμεις κατοχής (Ισραήλ) του οχήματός τους στην οδό Σαλαχεντίν στην είσοδο της Ντέιρ αλ Μπάλαχ », ανέφερε η οργάνωση αρωγής σε ανάρτηση στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

