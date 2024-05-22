Τα στρατεύματα των IDF που δρούσαν στην περιοχή της Τζαμπάλαγιας στην ανατολική Ράφα εξολόθρευσαν πολλούς τρομοκράτες σε μάχες σώμα με σώμα. Η περιοχή βρίσκεται πλέον κατά 70% υπό ισραηλινή κατοχή, όπως αναφέρουν Αιγύπτιοι αξιωματούχοι.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, αεροσκάφος της IAF εξουδετέρωσε 8 τρομοκράτες της Χαμάς που δρούσαν μέσα από μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων. Οι τρομοκράτες είχαν αφοπλίσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

🔴Βρίσκεται κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδέλφου: Φορτωμένοι εκτοξευτές πυραύλων με στόχο το Ισραήλ.



Οι στρατιώτες μας εντόπισαν και κατέστρεψαν αυτούς τους εκτοξευτές πυραύλων πολλαπλών καννών. Οι θέσεις εκτόξευσης βρίσκονταν στην ανατολική Ράφα κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδέλφε, κοντά στα σύνορα.



Θα συνεχίσουμε να… pic.twitter.com/msyhnQsQUO — Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (@IDF) 22 Μαΐου 2024

Τα στρατεύματα του IDF συνεχίζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές της Ράφα. Επί του παρόντος επιχειρούν βασιζόμενοι σε πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικούς στόχους στις περιοχές «Βραζιλία» και «Σαμπούρα», ενώ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις απώλειες αμάχων μετά την εκκένωση του πληθυσμού στην περιοχή.

Η δραστηριότητα με μια προκαταρκτική σειρά ξεκίνησε αεροπορικών επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη Ράφα.

Χθες η IAF έπληξε περίπου 130 τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών πυρήνων, στρατιωτικών δομών, σημειώσεων παρατήρησης και πρόσθετων τρομοκρατικών υποδομών.

Πηγή: skai.gr

