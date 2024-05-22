Φουντώνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες στη Βρετανία στις 4 Ιουλίου, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν τις 4 Ιουλίου ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στο Λονδίνο, ενώ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικιών Ντέιβιντ Κάμερον επέστρεψε εσπευσμένα από την προγραμματική του επίσκεψη στα Τίρανα, όπως και ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε εμφάνιση στο ITV απόψε.

Μπορεί ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ να ξεκαθάρισε πως οι εκλογές στη Βρετανία θα διεξαχθούν το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο, όμως το Reuters σημειώνει πως η απάντησή του δεν μετρίασε τις φήμες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του πρωθυπουργού αγνόησε τις φήμες. «Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό, όπως υπάρχει σχεδόν κάθε εβδομάδα τους τελευταίους πέντε μήνες. Απλώς θα πω το ίδιο που λέω πάντα, ότι δεν αποκλείω τίποτα», είπε σε δημοσιογράφους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πολιτική συντάκτρια του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου ITV, Ανούσκα Άσθανα, δήλωσε ότι ορισμένοι στη βρετανική κυβέρνηση ενημερώθηκαν περί προκήρυξης εκλογών, χωρίς να τους ειπωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής τους. «Σε ορισμένους στην κυβέρνηση είπαν ότι θα ανακοινωθούν εκλογές, αλλά δεν τους είπαν ημερομηνία», είπε η Άσθανα

