Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα Tρίτη ότι αποφάσισε να ζητήσει από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας να μπλοκάρει τη συζήτηση, στο κοινοβούλιο της Καταλονίας, ενός κειμένου με το οποίο ζητείται να κηρυχθεί ανεξάρτητη αυτή η περιφέρεια.

Το γραφείο του καταλανικού κοινοβουλίου δέχτηκε στις 20 Φεβρουαρίου να εξετάσει μια «Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία» (ILP) την οποία προώθησε ένα μικρό, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, η «Καταλανική Αλληλεγγύη για την Ανεξαρτησία». Το κείμενο ζητούσε από το κοινοβούλιο να κηρύξει μονομερώς την ανεξαρτησία της Καταλονίας.

Το κόμμα του Κάρλες Πουτζδεμόν «Μαζί για την Καταλονία» (JxCat) ψήφισε υπέρ της συζήτησης αυτής της πρωτοβουλίας ενώ το άλλο αυτονομιστικό κόμμα, η Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας (ERC), που είναι πιο μετριοπαθές, απείχε από την ψηφοφορία.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ «ζητά την ακύρωση της εξέτασης αυτής της πρότασης» και το πάγωμά της «αμέσως», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αυτή η παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης σημειώνεται λιγότερο από δύο εβδομάδες αφού το κοινοβούλιο ψήφισε την αμνηστία από την οποία θα επωφεληθούν σχεδόν 400 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ή τους ασκήθηκε δίωξη για τον ρόλο τους στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας, το 2017. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πουτζδεμόν. Η αμνηστία, που θα επικυρωθεί στα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου, ήταν το τίμημα που απαίτησαν τα δύο αυτονομιστικά καταλανικά κόμματα για να στηρίξουν την κυβέρνηση του Σάντσεθ, καθώς χωρίς αυτά δεν εξασφάλιζε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο και τα δύο κόμματα, αλλά κυρίως το JxCat, δεν αποκήρυξαν τον αγώνα τους για ανεξαρτησία και τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση της Καταλονίας.

Ο Μπολάνιος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο και ότι δεν επιθυμεί «την απομόνωση της Καταλονίας από την Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη». Σχολίασε ότι η πρόταση νόμου που προωθείται με αυτήν την πρωτοβουλία «διχάζει την κοινωνία, προκαλεί εντάσεις».

Το αίτημα της κυβέρνησης προς το Συνταγματικό Δικαστήριο βασίζεται σε ένα άρθρο του Συντάγματος που δίνει στη Μαδρίτη το δικαίωμα να παγώνει μέτρα ή την εξέταση μέτρων από μια αυτόνομη κοινότητα, με άμεση ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.