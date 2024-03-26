Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε σκηνή στην οποία διέμενε οικογένεια εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Από το χτύπημα αυτό επλήγη η σκηνή της οικογένειας Αλ-Μαντχούν, δυτικά της Χαν Γιούνις όπου έχουν εγκατασταθεί πολλοί Γαζαίοι οι οποίοι εκτοπίστηκαν από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα λόγω των μαχών.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ελέγχει τις πληροφορίες αυτές.

Η συνοικία αλ-Μαουάσι, στην παραλία, έχει μετατραπεί σε καταυλισμό με χιλιάδες σκηνές φτιαγμένες από κάθε λογής υλικό. Εκεί φιλοξενούνται κυρίως κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το μεγάλο νοσοκομείο αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, στην καρδιά της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγεται από τις 18 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.