Ισπανία: Στους 13 oι νεκροί της φωτιάς στο νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια (νοτιοανατολική Ισπανία). Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης ο οποίος πρόσθεσε πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους μετά την πυρκαγιά.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

