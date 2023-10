Φωτιά σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια της Ισπανίας - Τουλάχιστον 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκεί.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

🔥 At least six people have died in a fire in a nightclub in Murcia in southeast Spain, according to the emergency services there.



The fire broke out in the early hours of Sunday morning in the Teatre nightclub, emergency services said on social media platform X.



