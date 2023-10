Πολωνία: Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Βαρσοβία - Βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα Κυριακή σε συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία, δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές οι οποίες σύμφωνα με τη φιλελεύθερη Πολιτική Πλατφόρμα (PO) μπορεί να καθορίσουν το μέλλον της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική της θέση.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κυβέρνηση του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) είναι πιθανό να κερδίσει τις εκλογές, αλλά μπορεί να δυσκολευθεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία εν μέσω δυσαρέσκειας για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και ανησυχιών για τη διάβρωση των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών.

Η αντιπολίτευση ελπίζει πως η σημερινή "πορεία του ενός εκατομμυρίου καρδιών", όπως την ονόμασε ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του PO Ντόναλντ Τουσκ, θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών και θα κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους ώστε να συμμετάσχουν στις εκλογές.

"Η μεγάλη αλλαγή έρχεται. Αυτό είναι ένα σημάδι της αναγέννησης της Πολωνίας", δήλωσε οΤουσκ στα πλήθη που συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Βαρσοβίας, πολλοί ανεμίζοντας σημαίες της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Many thousands on the streets of Warsaw today supporting the opposition coalition in their “Million Hearts March” led by Donald Tusk.



The election here in Poland in two weeks is being fought in a bitter campaign between the two sides. pic.twitter.com/wSdH9pkau7