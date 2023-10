Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε έξι ουκρανικά drones, σύμφωνα με αξιωματούχους

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τη δυτική περιφέρεια Σμολένσκ και ένα πάνω από τη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ουκρανικό drone στην περιφέρεια Κρασνοντάρ γύρω στις 08:00 ώρα Ελλάδας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

This morning, a drone attack took place on #Smolensk, #Russia, 50km from the border with Belarus.

Locals say that 5 drones were shot down over the city.



