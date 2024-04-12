Ισπανία: Τέσσερις νεκρές γυναίκες εντοπίστηκαν σε σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο κοντά στις ακτές της χώρας

Οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν ένα σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο κοντά στις ακτές της νοτιοανατολικής Ισπανίας, στο οποίο βρήκαν τέσσερα πτώματα γυναικών.

Σύμφωνα με την ισπανική χωροφυλακή, που έχει αναλάβει την έρευνα, πρόκειται όπως φαίνεται για μετανάστριες που προσπαθούσαν να φτάσουν στις ισπανικές ακτές από τη βόρεια Αφρική.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, οι διασώστες ενημερώθηκαν για την παρουσία ενός σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων (περίπου 20 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά της Καρθαγένης, πόλης των νοτιοανατολικών ακτών της Ισπανίας στη Μεσόγειο, στο οποίο βρέθηκαν "τέσσερις άνθρωποι που είχαν πεθάνει", διευκρίνισε εκπρόσωπος.

Σε ανάρτησή τους στο X, οι υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης ανέφεραν αργότερα σήμερα ότι επρόκειτο για τέσσερις γυναίκες, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω. Σε ερώτηση του AFP, η χωροφυλακή επιβεβαίωσε ότι τα πτώματα ήταν τεσσάρων γυναικών, αλλά σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο για την ταυτότητά τους.

Το σκάφος αυτό, το οποίο ρυμουλκήθηκε ως το λιμάνι της Καρθαγένης, μπορεί να έμεινε από καύσιμα, σύμφωνα με τη χωροφυλακή.

Η Ισπανία είναι μια από τις βασικές πύλες εισόδου παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη.

Το 2023, 56.852 παράτυποι μετανάστες, σχεδόν οι διπλάσιοι από το 2022 (+82,1%) εισήλθαν στη χώρα, λόγω άνευ προηγουμένου αριθμού αφίξεων στα Κανάρια Νησιά, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με την ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Caminando Fronteras, ο αριθμός των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοείται η τύχη τους μετά την απόπειρά τους να φτάσουν στην Ισπανία ανερχόταν σε τουλάχιστον 6.618 το 2023, δηλαδή 18 άνθρωποι κατά μέσον κάθε μέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

