Ένας καθηγητής αραβικών και ιμάμης σε τεμένος στη Μαδρίτη συνελήφθη στις 29η Νοεμβρίου στη Μαδρίτη, μετά από έρευνες ενός έτους, με τις κατηγορίες ότι στρατολογούσε νέους για λογαριασμό της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
«Πρόκειται για έναν άνδρα 44 ετών, που εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του ως καθηγητή, για να ριζοσπαστικοποιήσει ανηλίκους στους οποίους παρέδιδε μαθήματα και να στρατολογήσει πιθανούς υποψηφίους για το Ισλαμικό Κράτος», επισημαίνει σήμερα η ισπανική αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.
Ο άνδρας «υπερασπιζόταν ενώπιον των νέων μία βίαιη άποψη περί θρησκείας» και «παρουσίαζε την εικόνα ενός τρομοκράτη αυτοκτονίας (καμικάζι) ως μια έγκυρη εικόνα στη μάχη εναντίον των Eβραίων, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της ισπανικής πολιτοφυλακής.
«Αυτές οι ενέργειες έγιναν αντιληπτές στους κόλπους της κοινότητας και δημιούργησαν διαμάχη» αναγκάζοντας τον ύποπτο να κινείται πιο διακριτικά, εξηγεί η αστυνομία.
