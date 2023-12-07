Το κοινοβούλιο της Δανίας υιοθέτησε σήμερα Πέμπτη νόμο που ποινικοποιεί την "ανάρμοστη μεταχείριση" κειμένων που έχουν μεγάλη θρησκευτική σημασία, απαγορεύοντας ντε φάκτο το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου μετά την επανειλημμένη βεβήλωση του ιερού βιβλίου του Ισλάμ που οδήγησε σε εντάσεις σε αρκετές μουσουλμανικές χώρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο τέλος μιας συζήτησης που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες, το κείμενο υιοθετήθηκε κατά την τρίτη ανάγνωση από τα 94 εκ των 179 μελών του κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται στο εξής το κάψιμο, η βεβήλωση ή το ποδοπάτημα δημοσίως θρησκευτικών κειμένων ή με σκοπό να δημοσιεύονται ευρέως οι φωτογραφίες της βεβήλωσης. Θα απαγορευτεί επίσης το σχίσιμο, η κοπή ή το μαχαίρωμά τους.

Κάθε παραβάτης κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Για την κυβέρνηση της Δανίας, της οποίας κανένας εκπρόσωπος δεν μίλησε στην κοινοβουλευτική συζήτηση, στόχος είναι πρωτίστως η προστασία των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της σκανδιναβικής χώρας.

Η Δανία και η γειτονική της Σουηδία πρόσφατα δέχθηκαν την οργή των μουσουλμανικών χωρών. Στο Ιράκ για παράδειγμα, εκατοντάδες υποστηρικτές του θρησκευτικού ηγέτη που ασκεί μεγάλη επιρροή Μοκτάντα Σαντρ επιχείρησαν στα τέλη Ιουλίου να πραγματοποιήσουν πορεία προς την πρεσβεία της Δανίας στη Βαγδάτη.

Μετά τις ταραχές αυτές, το βασίλειο αυτό στη βόρεια Ευρώπη ενίσχυσε για κάποιο διάστημα τους ελέγχους του στα σύνορα, πριν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα στις 22 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

