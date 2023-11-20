Ισπανία: Ο Σάντσεθ θέλει να διατηρήσει τους υψηλόβαθμους υπουργούς του στη νέα κυβέρνηση

Ο επανεκλεγείς Σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ πιθανόν να διατηρήσει στις θέσεις τους τους περισσότερους υψηλόβαθμους υπουργούς στο νέο του υπουργικό συμβούλιο που αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως αργότερα σήμερα, όπως είπαν πηγές στο Reuters.

Η υπουργός Ενέργειας Τερέζα Ριμπέρα, η υπουργός Προϋπολογισμού Μαρία Χεσούς Μοντέρο, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες και η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίας-- η επικεφαλής του ήσσονος εταίρου στον κυβερνητικό συνασπισμό, του κόμματος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Sumar--αναμένεται να διατηρήσουν όλοι το πόστο τους.

Η υπουργός Οικονομίας Νάντια Καλβίνο, η οποία ηγείται της κούρσας για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο τέλος του χρόνου, είναι πιθανόν να διατηρήσει μέχρι τότε την θέση της στο ισπανικό υπουργικό συμβούλιο, όπως μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός Cadena SER και έγραψε η εφημερίδα El Pais.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοσταθμό TVE, ο Σάντσεθ πιθανόν να διορίσει υπουργό Βιομηχανίας τον Γιόρντι Χερέου του Καταλανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Παρά την προγενέστερη δέσμευσή του να περιορίσει τον αριθμό των μελών του υπουργικού του συμβουλίου ο Σάντσεθ θα διατηρήσει σε 22 τις υπουργικές θέσεις και θα προσφέρει πέντε υπουργεία στο Sumar, σύμφωνα με τα SER, El Pais και TVE.

Κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

