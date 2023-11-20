Γάζα: Τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι πέθαναν σε νοσοκομείο μετά τον βομβαρδισμό της Χαν Γιούνες

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφού διακομίστηκαν εκεί μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ το Σάββατο της πόλης Χαν Γιούνες, ανακοίνωσαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF).

Δεκάδες ασθενείς, ανάμεσά τους παιδιά και έφηβοι, έλαβαν φροντίδα «για σοβαρά εγκαύματα» στο νοσοκομείο Νάσερ, επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση αργά χθες Κυριακή, επικαλούμενη το προσωπικό της στο νοσοκομείο.

Η πόλη Χαν Γιούνες βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από το νοσοκομείο, πρόσθεσαν οι MSF, σημειώνοντας ότι συνολικά 122 ασθενείς διακομίστηκαν στο Νάσερ μετά το ισραηλινό πλήγμα.

«Το νοσοκομείο είναι υπερπλήρες», τόνισαν οι MSF.

Μέχρι χθες το μεσημέρι το νοσοκομείο είχε ανακοινώσει ότι σχεδόν 50 άνθρωποι είχαν πεθάνει. Φωτοειδησεογράφος δήλωσε στο dpa ότι είδε σειρές από σακούλες πτωμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

Το Ισραήλ ζητεί εδώ και εβδομάδες από τους Παλαιστίνιους να φύγουν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να μετακινηθούν προς νότο, λέγοντας ότι θα είναι πιο ασφαλείς εκεί.

Όμως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα σύντομα θα επεκταθούν προς τον νότο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 20.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν πιο νότια μόνο χθες.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (Ocha) επεσήμανε σήμερα ότι ο αριθμός αυτός βασίζεται στις εκτιμήσεις των παρατηρητών του οργανισμού που βρίσκονται επί τόπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι ταξίδευαν με λεωφορεία ή άμαξες που έσερναν γαϊδούρια, ενώ άλλοι ήταν πεζή.

Περισσότεροι από 1,7 εκατ. άνθρωποι είναι πλέον εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας, περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού πληθυσμού του θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

