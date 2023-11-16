Νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας ο Πέδρο Σάντσεθ

Το ισπανικό κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης για μία νέα, τετραετή, πρωθυπουργική θητεία στον Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Βουλής.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος εξασφάλισε την ψήφο 179 βουλευτών χάρη στην κρίσιμης σημασίας υποστήριξη των επτά βουλευτών του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος Junts per Catalunya, του Κάρλες Πουτσντεμόν, με αντάλλαγμα την χορήγηση αμνηστίας στους πρωταγωνιστές της απόπειρας απόσχισης της Καταλωνίας το 2017, μέτρο που έχει διχάσει την Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

