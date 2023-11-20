Κοντά στην «καταστροφή» έφτασε βρετανικό πυρηνικό υποβρύχιο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την αποτροπή της μεγαλύτερης «καταστροφής» για το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύπτει η εφημερίδα Sun, που περιγράφει πώς ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο άρχισε να βυθίζεται χωρίς αρχικά να γίνει αντιληπτό από το πλήρωμα.

Το παλαιού τύπου υποβρύχιο κλάσης Vanguard με 140 μέλη πληρώματος, που μετέφερε βαλλιστικούς πυραύλους Trident 2 οι οποίοι φέρουν θερμοπυρηνικές κεφαλές, φέρεται να υπέστη βλάβη στο κύριο βυθόμετρο ενώ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει περιπολία στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο πλοίαρχος θεωρούσε κοιτάζοντας τους χαλασμένους δείκτες πως το υποβρύχιο ήταν ακόμα σε επίπεδη θέση, ενώ στην πραγματικότητα καταδυόταν όλο και πιο βαθιά.

Είχε ήδη πλησιάσει στην «επικίνδυνη ζώνη» βάθους όταν μηχανικοί στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους είδαν ένα άλλο βυθόμετρο και αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε.

Αν η κατάδυση συνεχιζόταν, τότε θα οδηγούσε σε καταστροφή για το πλήρωμα αλλά και σε μία «εφιαλτική» επιχείρηση ανάκτησης του υποβρυχίου και του πυρηνικού αντιδραστήρα που το κινεί, πριν φτάσουν στο σημείο οι Ρώσοι, σημειώνει η Sun.

Η βρετανική εφημερίδα δεν κατονομάζει το υποβρύχιο και το βάθος στο οποίο έφτασε για λόγους ασφαλείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τέσσερα υποβρύχια κλάσης Vanguard με πυραύλους Trident 2, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο τα δύο είναι πλήρως λειτουργικά. Ανά πάσα στιγμή από το 1969 και έπειτα τουλάχιστον ένα εξ αυτών βρίσκεται σε περιπολία, ώστε να μπορεί μα ανταποδώσει πυρηνικό πλήγμα.

