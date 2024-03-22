Ισπανία: 3 νεκροί και 7 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους με μετανάστες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά αγνοούνται από ανατροπή σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της νότιας Ισπανίας στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική ναυτική υπηρεσία διάσωσης.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα άλλο σκάφος έστειλε σήμα συναγερμού στις 8 το πρωί τοπική ώρα όταν παρατήρησε το μισοβυθισμένο μαύρο σκάφος 26 ναυτικά μίλια νότια του ακρωτηρίου Σακρατίφ στην πόλη Μότριλ.

Οι διασώστες βρήκαν πέντε επιβάτες στο σκάφος, τρεις εκ των οποίων ήταν νεκροί.

Οι δύο επιζώντες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, υποφέροντας από υποθερμία.

Οι επιζώντες είπαν στα μέλη του προσωπικού διάσωσης ότι συνολικά επέβαιναν 12 άτομα όταν το σκάφος αναχώρησε από την Αλγερία πριν από έξι ημέρες.

Αυτό οδήγησε μια επιχείρηση αναζήτησης για τα επτά άτομα που πιστεύεται ότι αγνοούνται.

Η ημερομηνία και ο τόπος της εξαφάνισής τους είναι ασαφής, ανέφερε η υπηρεσία.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι ένα αεροπλάνο της Frontex συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από ισχυρούς ανέμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

