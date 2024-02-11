Λογαριασμός
Ατύχημα σε λούνα πάρκ στην Ισπανία: 14 τραυματίες από πτώση δέντρου - Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση - Βίντεο

Οι υπηρεσίες εκτάκτων βοηθειών της Καταλονίας έκαναν γνωστό πως παρείχαν βοήθεια σε 14 ανθρώπους

ισπανία

Δέκα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, οι δύο εξ αυτών σοβαρά, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα τρενάκι του λούνα παρκ στο PortAventura στην Ταρραγόνα, στην ανατολική Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα το θεματικό πάρκο.

«Σήμερα το πρωί, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων… σημειώθηκε ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε ένα δέντρο, που έπεσε κοντά στο τρενάκι Tomahawk», ανέφερε το θεματικό πάρκο, ιδιαίτερα δημοφιλές για τους τουρίστες στο Κόστα Ντοράντα της Ισπανίας.

«Ορισμένα από τα κλαδιά χτύπησαν επισκέπτες που έκαναν βόλτα με το τρενάκι», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων βοηθειών της Καταλονίας έκαναν γνωστό πως παρείχαν βοήθεια σε 14 ανθρώπους. Δύο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία. Τρεις άνθρωποι με λιγότερο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

