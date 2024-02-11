Δέκα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, οι δύο εξ αυτών σοβαρά, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα τρενάκι του λούνα παρκ στο PortAventura στην Ταρραγόνα, στην ανατολική Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα το θεματικό πάρκο.

«Σήμερα το πρωί, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων… σημειώθηκε ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε ένα δέντρο, που έπεσε κοντά στο τρενάκι Tomahawk», ανέφερε το θεματικό πάρκο, ιδιαίτερα δημοφιλές για τους τουρίστες στο Κόστα Ντοράντα της Ισπανίας.

⭕️ El parque de atracciones de PortAventura, en Salou, ha sufrido un accidente grave



Al menos catorce personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, al descarrilar varios vagones de la montaña rusa Tomahawk en la que viajaban por la caída de un árbol pic.twitter.com/WjvaJvAGKX — El Debate (@eldebate_com) February 11, 2024

«Ορισμένα από τα κλαδιά χτύπησαν επισκέπτες που έκαναν βόλτα με το τρενάκι», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων βοηθειών της Καταλονίας έκαναν γνωστό πως παρείχαν βοήθεια σε 14 ανθρώπους. Δύο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία. Τρεις άνθρωποι με λιγότερο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

