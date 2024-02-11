Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επικρίνουν τα σχόλια Τραμπ για το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επέκριναν τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σχετικά με τη μη προστασία συμμάχων του ΝΑΤΟ, που δεν πληρώνουν αρκετά, από μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν ρωτήθηκε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Τραμπ, ο οποίος είναι πιθανόν να λάβει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ φέτος.

«Δεν μπορούμε να ρίχνουμε κορόνα-γράμματα σχετικά με την ασφάλειά μας κάθε τέσσερα χρόνια ανάλογα με αυτήν ή την άλλη εκλογική αναμέτρηση, ειδικότερα τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές», είπε ο Μπρετόν, προσθέτοντας πως οι ηγέτες της ΕΕ κατανοούν πως η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις δικές της στρατιωτικές δαπάνες και δυνατότητες.

Θέση για το θέμα πήρε και ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Καμίζ.

«Το σύνθημα του ΝΑΤΟ "ένας για όλους, όλοι για έναν" αποτελεί μια ξεκάθαρη δέσμευση. Το να υπονομεύει κανείς την αξιοπιστία των συμμαχικών χωρών σημαίνει ότι αποδυναμώνει ολόκληρο το ΝΑΤΟ», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Καμία προεκλογική εκστρατεία δεν αποτελεί δικαιολογία για να παίζουμε με την ασφάλεια του Συμφώνου».

Αξιωματούχοι στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου Ρόιτερς να σχολιάσουν. Η Συνθήκη του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει μία πρόβλεψη που εγγυάται την αμοιβαία άμυνα των μελών εάν ένα εξ αυτών δεχθεί επίθεση.

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης χθες στη Νότια Καρολίνα φάνηκε να αφηγείται μια συνάντηση με ηγέτες του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι πρόεδρος μιας «μεγάλης χώρας», που δεν κατονόμασε, τον ρώτησε «Λοιπόν κύριε εάν δεν πληρώσουμε, και δεχθούμε επίθεση από τη Ρωσία –θα μας προστατεύσετε;».

«Είπα: ‘Δεν πληρώσατε; Είστε αμελής;’ Εκείνος είπε: ‘Ναι, ας πούμε ότι αυτό συνέβη’. Όχι, δεν θα σας προστάτευα. Στην πραγματικότητα θα τους ενθάρρυνα να κάνουν ό,τι στο διάβολο θέλουν. Πρέπει να πληρώσετε», δήλωσε ο Τραμπ.

«Τα έχουμε ακούσει αυτά και στο παρελθόν… Τίποτα το καινούργιο», σημείωσε ο Μπρετόν, προσθέτοντας:

«Ίσως έχει θέματα με τη μνήμη του, στην πραγματικότητα ήταν μια γυναίκα πρόεδρος, όχι μιας χώρας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφερόμενος στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και μια συνομιλία που είχε με τον Τραμπ το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

