Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από μια κατολίσθηση στις νότιες Φιλιππίνες αυξήθηκε σε 54, έγινε σήμερα γνωστό από την περιφερειακή κυβέρνηση, καθώς οι διασώστες ανασύρουν περισσότερα πτώματα από τη λάσπη.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ κοντά σε ένα χρυσορυχείο στο πόλη Μάκο, στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook η περιφερειακή κυβέρνηση του Νταβάο ντε Όρο ανέφερε πως 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κατολίσθηση, αυξάνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των 37 νεκρών, καθώς τα μέλη των ομάδων διάσωσης εντόπισαν περισσότερα πτώματα.

Ο απολογισμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 63 ανθρώπους, με την περιφερειακή κυβέρνηση να επισημαίνει πως ο αριθμός είναι ανεπιβεβαίωτος. Συνολικά 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην κατολίσθηση.

Ο Έντουαρντ Μακαπίλι, ένας αξιωματούχος της περιφέρειας του Νταβάο ντε Όρο, δήλωσε πως πάνω από 300 άνθρωποι εμπλέκονται στην επιχείρηση διάσωσης, όμως τις προσπάθειες δυσχεραίνουν η ισχυρή βροχόπτωση, ο όγκος της λάσπης και η απειλή νέων κατολισθήσεων.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν επιζώντες, ο Μακαπίλι απάντησε ότι είναι «απίθανο», όμως η έρευνα θα συνεχίσει.

«Οι ομάδες διάσωσης δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, όμως είναι πολύ δύσκολο», είπε ο Μακαπίλι σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν το Νταβάο ντε Όρο τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

