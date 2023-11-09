Gal Gadot: Επεισόδια με την προβολή βίντεο με τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ

Συγκρούσεις σε διαδικτυακό και όχι μόνο επίπεδο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων (και τους εκάστοτε υποστηρικτές τους) προκάλεσε η δημοσίευση πλάνων, από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτώβρη, που έκανε η Ισραηλινή ηθοποιός Gal Gadot.

Συγκεκριμένα, επεισόδια και εντάσεις έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες αργά την Τετάρτη.

Μάλιστα, αυξημένες ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά την διάρκεια της προβολή σχετικών πλάνων υπό την μορφή ντοκιμαντέρ, την οποία και επιμελήθηκε η ηθοποιός με τίτλο «Μάρτυρες της σφαγής της 7ης Οκτώβρη» , η οποία βασίστηκε πλάνα των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ανθρώπους να υψώνουν ισραηλινές σημαίες και να καβγαδίζουν στους δρόμους με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, κλωτσώντας και χτυπώντας ο ένας τον άλλον.

Η αστυνομία σχημάτισε κλοιό σε μια προσπάθεια να ελέγξει το απείθαρχο πλήθος - και τελικά χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, σύμφωνα με το ABC 7.

Αρκετά άτομα εθεάθησαν να προσαγάγονται αργά την Τετάρτη, αν και παραμένει ασαφές εάν κάποιος συνελήφθη ή αντιμετωπίζει κατηγορίες.

