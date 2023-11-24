Ισλαμική Τζιχάντ: Οι Ισραηλινοί στρατιώτες θα απελευθερωθούν μόνο με αντάλλαγμα όλους τους φυλακισμένους Παλαιστίνιους

Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ είπε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες μεταξύ των 240 ομήρων που κρατούνται από τη Γάζα θα απελευθερωθούν μόνο με αντάλλαγμα όλους τους φυλακισμένους Παλαιστίνιους στο Ισραήλ.

Η PIJ, στενός συνεργάτης της Χαμάς, φέρεται να κρατά περίπου 40 από τους ομήρους που συνελήφθησαν κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

«Οι στρατιωτικοί αιχμάλωτοι του εχθρού δεν θα απελευθερωθούν χωρίς την ελευθερία των κρατουμένων μας και αυτό συνδέεται με το τέλος της επίθεσης», είπε ο Ζιάντ Νακαλέχ.

Είπε ότι το Ισραήλ θα αναγκαστεί «να καταλήξει τελικά σε μια συμφωνία όλων σε αντάλλαγμα για όλους».

Δεν έγινε αμέσως σαφές πόσοι από τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα υπηρετούν επί του παρόντος στον στρατό.

Τις επόμενες τέσσερις ημέρες, 50 όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν με αντάλλαγμα 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους, με τις δύο πλευρές να απελευθερώνουν πρώτα γυναίκες και παιδιά.



Πηγή: skai.gr

