Οι αρχές του Ισημερινού παρέτειναν χθες Πέμπτη για ακόμη 30 ημέρες την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε ο στρατός στους δρόμους, για να αντιμετωπιστεί η έκρηξη της βίας των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, που εξελέγη τον Νοέμβριο, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο «ανανεώνει για τριάντα επιπρόσθετες ημέρες» την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε την 8η Ιανουαρίου σε όλη την επικράτεια.

Το μέτρο, το οποίο έχει επίσης εφαρμογή στις φυλακές, όπου κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά, συνδέεται με την «εσωτερική ένοπλη σύγκρουση» και τη «σοβαρή εσωτερική αναταραχή» στον Ισημερινό, δικαιολογείται στο κείμενο.

Το Σύνταγμα δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 90 συνεχόμενες ημέρες το μέγιστο.

Ο κ. Νομπόα κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 8η Ιανουαρίου, αφού έγινε γνωστό πως απέδρασε ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας ή «Φίτο», ο φερόμενος ως εξαιρετικά επικίνδυνος αρχηγός της πιο ισχυρής συμμορίας του Ισημερινού. Ο διαβόητος Φίτο εξέτιε ποινή 34 ετών κάθειρξης για σύσταση και συμμορία, διακίνηση ναρκωτικών και φόνους στη μεγάλη φυλακή —στη θεωρία υψίστης ασφαλείας— της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Την απόδραση του αρχηγού της πιο ισχυρής συμμορίας της χώρας —ο οποίος εξακολουθεί να μην έχει συλληφθεί— ακολούθησαν οι απαγωγές 200 και πλέον αστυνομικών και φρουρών σε φυλακές, εκρήξεις και η κατάληψη σε απευθείας μετάδοση τηλεοπτικού στούντιο από οπλισμένους μασκοφόρους.

Την 9η Ιανουαρίου, ο πρόεδρος ανακήρυξε τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης», κινητοποιώντας τον στρατό για να αντιμετωπιστούν κάπου 20 συμμορίες, οι οποίες κατά το Κίτο συνδέονται με μεξικανικά καρτέλ και την αλβανική μαφία. Πλέον οι συμμορίες αυτές χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο, η ανακήρυξη «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» μπορεί να γίνει επ’ αόριστον, καθώς δεν συνδέεται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με τα μέτρα αυτά, κατέστη δυνατό να αναπτυχθούν μονάδες των ενόπλων δυνάμεων στους δρόμους και μέσα στις φυλακές. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει πάνω από 7.500 υπόπτους και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση 65 τόνων ναρκωτικών ουσιών.

Ο Ισημερινός βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και στο Περού, τις δυο χώρες όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

